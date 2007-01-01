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Общество 2017
Суд не отпустил под домашний арест генералов МНБ

Суд не отпустил под домашний арест генералов МНБ

2017 Февраль 14 ( Вторник )  18:04:08
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Во вторник в Сабунчинском суде  продолжилось подготовительное заседание по  делу трех генералов бывшего МНБ и большой группы офицеров этого распущенного ведомства страны.

На скамье подсудимых генералы Субахир Гурбанов,  Теймур Гулиев и Натаван Мирветова, а также старшие офицеры:  Физули Алиева, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов.

Процесс проходит в закрытом режиме. По окончании заседания адвокаты сообщили журналистам, что  ходатайствовали о замене меры пресечения  на домашний арест. Однако суд отклонил просьбу. Адвокаты также просили время для ознакомления с делом. Процесс перенесен на 21 февраля.

Напомним, что эти офицеры обвиняются в совершении тяжких преступлений на протяжении многих лет, включая вымогательство, мошенничество, рэкет, незаконная слежка,  арест и  пр.

В результате их деятельности частным лицам , предпринимателям и организациям был нанесен многомиллионный ущерб.

Всего по делу МНБ арестовано более 20 высокопоставленных офицеров, включая 4-х генералов.-02D-

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