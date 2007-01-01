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Общество 2017
Одним распоряжением наказание не гуманизировать - эксперт

Одним распоряжением наказание не гуманизировать - эксперт

2017 Февраль 14 ( Вторник )  13:34:32
English Azərbaycan

В распоряжении президента Азербайджана о гуманизации системы наказания и создании Службы пробации намечены серьезные шаги в реформировании данной сферы.

Однако одним распоряжением достичь реального улучшения ситуации невозможно, нужна  комплексная судебно-правовая реформа и либерализация уголовного и административного законодательства. Такое мнение в интервью Turan высказал эксперт в  области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

Он позитивно оценил рекомендации главы государства по ограничению досудебных арестов и наказаний, не связанных с лишением свободы. Однако  в последние годы парламент действовал ровно в обратном направлении. Так, были увеличены сроки административных арестов, а также меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо того, парламент ввел в УК понятие «новые преступные деяния», ужесточил наказания за диффамацию и ряд других статей.

«Парламент должен заботиться об обществе, а не думать, как бы ужесточать наказания», - сказал Мамедли.

С другой стороны, необходимо реформировать саму судебную систему, устранять практику выполнения судами указов прокуратуры,  вынесение непропорциональных наказаний. Таким образом,  для реальных реформ законодательства и практики в данной сфере необходимо обновление самого парламента и судейского корпуса, считает эксперт. –06D-

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