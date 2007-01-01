



Суды будут меньше арестовывать и сажать?

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 12:03:35

Служба пробации создается в Азербайджане с учетом аналогичного международного опыта, сказал завотделом правоохранительных органов администрации президента Фуад Алескеров.

В интервью АзерТАдж он прокомментировал подписанное на прошлой неделе Ильхамом Алиевым распоряжение о создании Службы пробации в стране.

Одной из целей является создание условий для исправления осужденных без изоляции от общества.

Термин «пробация» в переводе с латыни означает «испытание». В теории права под ним понимается освобождение лица от наказания при соблюдении им определенных условий. Институт пробации является важной составной частью уголовно-исполнительной системы большинства западных стран, таких как Швеция, США, Финляндия, Латвия, Великобритания, Дания, Эстония и т.д.

Органы пробации осуществляют контроль над соблюдением условно-осужденными условий, предусмотренных в приговоре, а также обеспечивают исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.

Современные технологические достижения позволяют установить полный контроль над поведением человека, не арестовывая его. Во многих странах мира в пенитенциарной сфере широко применяются системы электронного контроля.

Предполагается также либерализация уголовно-правовой политики посредством усовершенствования законодательства, в частности, декриминализации преступлений в экономической сфере и не представляющих большой общественной опасности.

Алескеров признал, что в администрацию президента поступает информация о попытках исполнительной власти давить на суды в вопросе избрания меры пресечения в виде ареста. Однако руководство страны потребовало от судов руководствоваться только положениями закона.

В целях привлечения осужденных к общественно полезному труду, даны поручения по созданию новых производственных отраслей в пенитенциарных учреждениях, а также отмечена необходимость в проведении мероприятий по привлечению предпринимателей в эту сферу, сказал Алескеров.—06D-