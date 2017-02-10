



Услуга Zvooq станет музыкой вашего настроения

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 18:31:51

Azercell Teleсom предоставила своим абонентам ещё одинсервис. Так, посредством премиум версии услуги Zvooq, абоненты Azercell получили возможность прослушивать музыкальные произведения, создавать свой “play-list” и добавлять туда новую музыку. Для того, чтобы подключиться к этой услуге, необходимо загрузить мобильное приложение из Google Play или AppStore, добавить свой номер и внести полученный по СМС уникальный код в соответствующее окно приложения.

Уже с 10.02.2017 года абоненты получили возможность воспользоваться этимсервисом, который позволяет абонентам Azercell бесплатный try-период на 30 дней. По завершению этого срока (30 дней) и начиная с 10.03.2017 года, предоставляетсявозможность оплачивать подписку по специальной цене прямо со своего мобильного телефона - 4,5 манат в месяц (30 дней). Абонемент обновляется ежемесячно автоматически. Услуга Zvooq будет вычисляться из Интернет пакета абонента.

Абоненты могут получить информацию об услугах, тарифах и проводимых кампаниях Azercell Telecom посредством официальной интернет страницы (www.azercell.com), а также обратившись в Абонентскую Службу (офисы АС, Телефонный Центр, функционирующий 24/76 по телефонам (012) 4904949/2002 для абонентов SimSim, (012) 4905252/6565 для абонентов фактурной линии, по э-почте customercare@azercell.com и через онлайн службу).

Отметим, что присоединившись к услуге Zvooq, вы сможете слушать музыку, которая больше всего подходит вашему настроению!

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.