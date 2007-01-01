



В Дербенте задержано около 200 строителей из Азербайджана

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 18:03:43

В Дербентском городском управлении полиции содержаться около 200 граждан Азербайджана. По данным Радио «Азадлыг», все они работали на стройке в Дербенте без разрешения на работу. Это выяснилось во время проверки строительных работ местными властями.

Согласно видео, которое распространено самими задержанными в соцсетях, их держат в каком- то спортзале уже два дня и ничего не говорят.

По последним данным, строителей выпустили из помещения, однако их дела направлены в суд за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что власти Азербайджана активно участвуют в благоустройстве Дербента, где проживает значительная азербайджанская диаспора, уже не один год. -02D-