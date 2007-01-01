



Прекращено уголовное производство против известного тележурналиста

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 17:57:31

Сегодня в Ясамальском районном суде завершился процесс по иску главы гостелевидения Азербайджана» Арифа Алышанова против медиа-эксперта, профессора Гулу Магеррамли.

На заседании судья Азер Тагиев объявил о прекращении уголовного производства. Как сообщил Turan Гулу Магеррамли, судья отказал в иске «из-за неявки сторон на заседание суда».

Причиной же иска послужили критические публикации Магеррамли о гостелевидении в феврале прошлого года. Магеррамли, при этом объяснил недостатки непрофессионализмом Алышанова.

Последний требовал осудить Магеррамли по статьям «оскорбление» и «клевета» и взыскать с него 100 тысяч манат.—06D-