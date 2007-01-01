



КЗГО потребовал освобождения политзаключенных

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 16:30:06

Комитет защиты гражданского общества (КЗГО) призвал власти Азербайджана положить конец репрессиям и безусловно освободить всех политзаключенных.

«Власти Азербайджана, несмотря на требования местной и международной общественности, продолжают кампанию преследований и угроз в отношении общественно-политических активистов. За инакомыслящими ведется слежка, их похищают, подвергают пыткам, их арестовывают по навету, а суды подвергают их фантастическим наказаниям», - говорится в заявлении КЗГО.

Наиболее вопиющими указанные нарушения прав человека были в отношении обвиняемых по так называемому «Нардаранскому делу».

«Ввиду отсутствия независимости судов, часто представленные защитой доказательства, отвергаются, отсутствует объективная и справедливая правовая оценка. В итоге, люди, не совершившие никакого преступления, обвиняются в тяжких преступлениях и приговариваются к абсурдным срокам», - далее сказано в заявлении.

Другой, вызывающий у КЗГО беспокойство вопрос - это серьезные проблемы со здоровьем у политзаключенных. «Несмотря на это, их не обследуют, не предпринимают серьезные меры для лечения. Находящийся в настоящее время под арестом богослов Рухулла Ахундзаде страдает артериальным давлением, скоплением воды в ногах, Фаик Амирли (финансовый директор газеты «Азадлыг») страдает желудочно-кишечным заболеванием. У молодежного активиста Илькин Рустамзаде – невроз и болезнь желудка. Несмотря на то, что члены их семей не раз обращались в соответствующие структуры, необходимые меры для лечения политзаключенных не предпринимаются», - сказано в документе.

По данным КЗГО, число политзаключенных в стране достигает 160, по этому показателю на душу населения Азербайджан является одним из лидеров в Европе.

«Комитет защиты Гражданского Общества призывает власти Азербайджана положить конец репрессиям, а также к безусловному освобождению всех политзаключенных», - говорится в заключение заявления.

** КЗГО был создан еще в 2009 г. Тогда в него вошли около 100 независимых НПО. В настоящее время в КЗГО активно участвуют порядка 20 активистов. –06D--