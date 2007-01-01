AZ

RU

EN





 
Общество 2017
КЗГО потребовал освобождения политзаключенных

КЗГО потребовал освобождения политзаключенных

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  16:30:06
English Azərbaycan

Комитет защиты гражданского общества (КЗГО) призвал  власти Азербайджана положить конец репрессиям  и безусловно освободить всех политзаключенных. 

«Власти Азербайджана, несмотря на требования местной и международной  общественности, продолжают кампанию преследований и угроз в отношении общественно-политических активистов. За инакомыслящими ведется слежка, их похищают, подвергают пыткам, их арестовывают по навету, а суды подвергают их фантастическим наказаниям», - говорится в заявлении КЗГО.

Наиболее вопиющими указанные нарушения прав человека были в отношении обвиняемых по так называемому «Нардаранскому делу».

«Ввиду отсутствия независимости судов, часто представленные защитой доказательства, отвергаются, отсутствует объективная и справедливая правовая оценка. В итоге, люди, не совершившие никакого преступления, обвиняются в тяжких преступлениях и приговариваются к абсурдным срокам», - далее сказано в заявлении.

Другой, вызывающий у КЗГО беспокойство  вопрос -  это серьезные проблемы со здоровьем у политзаключенных. «Несмотря на это, их не обследуют, не предпринимают серьезные меры  для лечения.    Находящийся в настоящее время под арестом богослов Рухулла Ахундзаде страдает артериальным давлением, скоплением воды в ногах, Фаик Амирли (финансовый директор газеты «Азадлыг») страдает желудочно-кишечным заболеванием. У   молодежного  активиста   Илькин Рустамзаде – невроз и болезнь желудка. Несмотря на то, что члены их семей не раз обращались в соответствующие  структуры, необходимые меры для лечения политзаключенных не предпринимаются», - сказано в документе.

По данным КЗГО, число политзаключенных в стране достигает 160,  по этому показателю  на душу населения Азербайджан является одним из лидеров в Европе.

«Комитет защиты Гражданского Общества призывает власти Азербайджана положить конец репрессиям, а также к безусловному освобождению всех политзаключенных», - говорится в заключение заявления.

** КЗГО был создан еще в 2009 г. Тогда в него вошли около 100 независимых НПО. В настоящее время  в КЗГО активно участвуют порядка 20 активистов. –06D--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com