Шахин Мирзоев не подвергался преследованиям за публикации в Азербайджане

2017 Февраль 13 ( Воскресенье ) 00:23:11

У газеты “Толыши садо” (Голос Талыша) никогда не было журналиста по имени Шахин Мирзоев. Об этом Turan Turan заявил главный редактор газеты «Толыши садо» Хилал Мамедова.

Он вообще не знает человека имени Шахин Мирзоев, который по данным армянских СМИ, получил временное убежище в Армении.

В свою очередь, главный редактор газеты «Толышин садо» («Голос талышей») Рафиг Джалилов сказал корреспондент у Turan, что Шаин Мирзали (Мирзоев) был корреспондентом этого издания на общественных началах в 2015 году.

Однако сотрудничество с ним было прервано после того как он в 2016 году отказался от абонентской подписки на издание «Толышин садо».

«Я как председатель Республиканского Талышского культурного центра (РТКЦ) заявляю, что на конференции РТКЦ 1 мая 2016 года Мирзали был избран членом правления РТКЦ. Однако получение им убежища у какого-то иностранного государства не имеет отношения к РТКЦ и нашей газете», - сказал Джалилов.

Это, по его словам, «связано чисто с его семейным вопросом».

«Его супруга в результате некомпетентности врачей оказалась в тяжелом положении и не была обеспечена должной медицинской помощью. В результате его семья попросила убежища в Грузии», - продолжил Джалилов. Но это, ни в коей мере не имеет отношения к РТКЦ. «Попытки представить это как деятельность РТКЦ против азербайджанской государственности не обоснованны. Мы ведем борьбу за рава талышей цивильными методами, и не нуждаемся в помощи иностранных государств и тем более армян», - сказал Джалилов.

По его словам, Мирзали никогда не преследовался за публикации в газете «Толышин садо».

Его статус в РТКЦ будет рассмотрен на следующем заседании РТКЦ, сказал Джалилов. –06D--