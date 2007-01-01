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Общество 2017
Синоптики Минэкологии который день обещают снег

Синоптики Минэкологии который день обещают снег

2017 Февраль 11 ( Суббота )  13:30:39
English Azərbaycan

 В воскресенье в Баку и на Апшероне местами ожидается снег, температура воздуха составит  ночью 0-2 мороза, а днем +1+4  тепла, сообщает

Департамент гидрометеорологии Минэкологии.

Отметим, что прогноз о снеге в Баку и на Апшероне содержится во всех сводках Минэкологии за последние 4 дня. Однако  пока эти прогнозы не сбываются.

По районам страны, временами также ожидается снегопад, временами интенсивный.

Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем +1+6° тепла.

В горах будет ночью 5-10°  мороза,  днем 0-5° мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах гололед.—06D-

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