

Синоптики Минэкологии который день обещают снег 2017 Февраль 11 ( Суббота ) 13:30:39

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В воскресенье в Баку и на Апшероне местами ожидается снег, температура воздуха составит ночью 0-2 мороза, а днем +1+4 тепла, сообщает Департамент гидрометеорологии Минэкологии. Отметим, что прогноз о снеге в Баку и на Апшероне содержится во всех сводках Минэкологии за последние 4 дня. Однако пока эти прогнозы не сбываются. По районам страны, временами также ожидается снегопад, временами интенсивный. Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем +1+6° тепла. В горах будет ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В горных и предгорных районах на дорогах гололед.—06D-