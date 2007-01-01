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Общество 2017
В Азербайджане создаются новые юридические лица в сфере стандартизации

В Азербайджане создаются новые юридические лица в сфере стандартизации

2017 Февраль 11 ( Суббота )  12:05:15
English Azərbaycan

Ильхам Алиев подписал в пятницу указ об усовершенствованию управления в сферах метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права.

Кабинету министров поручено течение трех месяцев подготовить и представить главе государства новый проект закона "О стандартизации"; в течение шести месяцев  подготовить проект Госпрограммы о приведении системы стандартизации в соответствие с международными требованиями.

Госкомитету по стандартизации, метрологии и патентам поручено в течение месяца создать публичное юридическое лицо "Азербайджанский институт метрологии"; создать  публичное юридическое лицо "Центр аккредитации Азербайджана"; создать публичное юридическое лицо "Центр патента и товарных знаков".

Как сказано в официальном сообщении, эти меры осуществляются с целью обеспечения устойчивости экономических реформ, повышения качества, безопасности, конкурентоспособности и экспортного потенциала производимой в Азербайджане продукции,  либерализации внешней торговли, приведения сфер метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права в соответствие с современными требованиями, достижения повышения прозрачности и оперативности механизма контроля. -02D-

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