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Общество 2017
Cоздается Агентство продовольственной безопасности

Cоздается Агентство продовольственной безопасности

2017 Февраль 10 ( Суббота )  22:12:04
English Azərbaycan

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране , сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, с целью обеспечения в Азербайджане нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализа рисков, проведения работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставления сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны создается Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Оно будет  также осуществлять государственный  контроль  в сфере защиты прав потребителей  в  области  продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа «с поля на стол».

Председателем Агентства назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.—06D--

 

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