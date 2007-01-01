



Восстановление Джоджуг Марджанлы – первый шаг концепции «Большое возвращение»

2017 Февраль 08 ( Среда ) 17:54:32

Восстановление села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района станет первым пилотным проектом по возвращению вынужденных переселенцев в родные места. Эти шаги поддерживаются международными организациями, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев журналистам.

Азербайджан до сих пор построил 95 поселков и жилых комплексов, обеспечив жильем 250 тыс. вынужденных переселенцев. Но при восстановлении Джоджуг Марджанлы,

вынужденные переселенцы вернутся уже в родные места, сказал в свою очередь зампред Госкомбеженцев Фуад Гусейнов.

По его словам, это первый шаг в реализации концепции «Большого возвращения» вынужденных переселенцев из всех районов.

На первом этапе будут восстановлены 50 домов и уже 200 семей обратились с просьбой создать условия для их возвращения. На следующем этапе будут возвращены все жители этого села.

В начале февраля началась подготовка этого: очистка территории от мин и невзорвавшихся боеприпасов. Одновременно проводится работа по передаче земельных наделов гражданам в частную собственность и экономическое развитие села.

Как сообщил глава Исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов, до оккупации в селе жили 1075 человек - 283 семьи, функционировали школа, библиотека,

медпункт, почта, мельница, местная администрация. Общая площадь села составляла 1605 га, из коих 1134 га – сельхоз угодья.

Местные жители занимались зерноводством, виноградарством, животноводством.

Сейчас жители села разместились в 17 городах и районах Азербайджана. В разрушенном селе все эти годы проживала одна семья – Хазиевых. Они вернулись после того, как оно было освобождены в январе 1994 года.—06С-