



Суд оставил Фаига Амирова под стражей

2017 Февраль 08 ( Среда ) 16:52:23

Насиминский районный суд Баку сегодня отклонил ходатайство о переводе под домашний арест по состоянию здоровья финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова. Об этом Turan сообщил его адвокат Агыль Лаиджев.

Он напомнил, что Амиров страдает болезнью желудка, в СИЗО не может получать диетическую пищу и необходимое лечение.

Амиров был арестован в августе 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (разжигание межрелигиозной розни) и 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК.

Следствие инкриминирует ему связи с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции объявили организатором неудавшегося госпереворота в июле 2016 года.—05B06--