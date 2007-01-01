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Общество 2017
Суд оставил Фаига Амирова под стражей

Суд оставил Фаига Амирова под стражей

2017 Февраль 08 ( Среда )  16:52:23
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 Насиминский районный суд Баку сегодня отклонил ходатайство о переводе под домашний арест по состоянию здоровья финансового директора газеты «Азадлыг»  Фаига Амирова.  Об этом Turan сообщил его адвокат Агыль Лаиджев.

Он напомнил, что Амиров страдает болезнью желудка,  в СИЗО не может получать диетическую пищу и необходимое лечение.

Амиров был арестован в августе 2016 года.  Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (разжигание межрелигиозной розни) и 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК.

Следствие инкриминирует ему связи с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции объявили организатором неудавшегося госпереворота в июле 2016 года.—05B06--

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