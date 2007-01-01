



В Шеки за двое суток арестован второй активист ПНФА

2017 Февраль 08 ( Среда ) 14:43:45

Глава молодежной организации Шекинского отделения партии Народного фронта Самир Гасанов в административном порядке арестован решением местного суда на 23 суток. Об этом Turan сообщила зампред партии Гезал Байрамлы.

По ее словам, Гасанов был задержан 7 февраля, когда нес передачу арестованному ранее председателю Шекинского отделения ПНФА Исламу Гасанову,

«В полиции на него было оказано физическое давление и его заставили подписать какие- то бумаги, обвинив в оказании сопротивления полиции. С утра его сразу повезли в суд», - сказала Байрамлы.

Напомним, что глава Шекинского отделения ПНФА Ислам Гасанов был задержан 6 февраля по обвинению в оскорблении работника дорожной полиции. 7 февраля суд арестовал его на 25 суток.

Дежурный отделения полиции Шекинского района заявил агентству Turan , что не обладает информацией о задержании Самира Гасанова. -05В-