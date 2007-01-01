

Обострение ситуации вдоль линии фронта 2017 Февраль 08 ( Среда ) 11:22:43

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7 февраля на различных участках линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил наблюдались перестрелки с применением минометов, крупнокалиберных и артустановок, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. В ходе ответных мер, были разрушены огневые точки и инженерные сооружения противника. По мнению азербайджанской стороны, эта активность имела цель отвлечь внимание от диверсионной вылазки на одном из участков фронта. В результате предпринятых мер, замысел противника был сорван, сообщила пресс-служба Минобороны. Армянская сторона подтверждает обострение ситуации вдоль линии фронта и применение минометов и артиллерии, возлагая ответственность на азербайджанскую сторону. -02D-