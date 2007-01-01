Обострение ситуации вдоль линии фронта2017 Февраль 08 ( Среда ) 11:22:43
7 февраля на различных участках линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил наблюдались перестрелки с применением минометов, крупнокалиберных и артустановок, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе ответных мер, были разрушены огневые точки и инженерные сооружения противника.
По мнению азербайджанской стороны, эта активность имела цель отвлечь внимание от диверсионной вылазки на одном из участков фронта.
В результате предпринятых мер, замысел противника был сорван, сообщила пресс-служба Минобороны.
Армянская сторона подтверждает обострение ситуации вдоль линии фронта и применение минометов и артиллерии, возлагая ответственность на азербайджанскую сторону. -02D-