



Вынужденные переселенцы протестовали в городе Хырдалан

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 22:38:26

В городе Хырдалан, который расположен вблизи Баку, вынужденные переселенцы не допустили 7 февраля установки в общежитии Планово-учетного техникума, где они расположились в начале 90-х годов.

До 1 февраля 2017 года распоряжением президента Азербайджана беженцы были освобождены от оплаты за газ, электричество и воду. Теперь же эти льготы заменены на ежемесячное пособие в размере 36 манат.

Этих денег не хватит нам на оплату электричества, которым мы пользуемся для обогрева комнат и приготовления пищи, сказали он прибывшим в общежитие представителям власти и полиции.

«Нам нужен Карабах, не деньги попрошаек», «Власти дают бесплатный газ в армянские церкви, а беженцам продают за деньги», говорили они.

В результате двухчасовой акции представители электрораспределительной компании «Азеришыг» ретировались. Процесс установки счетчиков был отложен.

Протесты вынужденных переселенцев отмечаются в различных местах. Сегодня они протестовали также в поселке Карачухур в Баку.—0--