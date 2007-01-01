



Бесплатные офтальмологические услуги для детей-сирот

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 17:48:23

Врачи “Мобильной Глазной Клиники”, функционирующей при поддержке Azercell Teleсom, продолжают свою благотворительную миссию, обследуют детей, которые страдают от различных глазных заболеваний, и прописывают необходимое им лечение. На этот раз врачи клиники посетили детей-сирот, проживающих в Интернате №11, расположенном в посёлке Бильгя. Все дети этого интерната были осмотрены врачами, по результатам обследования было назначено лечение и выписаны рецепты на очки.

Напомним, что всё обследование и лечение в рамках проекта осуществляется организацией «Caspian Compassion Project» при поддержке компании Azercell. За время существования данного проекта врачи Клиники посетили большое количество школ-интернатов и детских домов в городе Баку. Наряду с этим, врачи клиники также проводили обследование людей, нуждающихся в медицинской помощи, и в районах Азербайджана.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.