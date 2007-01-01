



Погибший солдат удостоен звания Национального героя

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 17:44:26

Глава государства Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении Чингизу Салман оглу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» (посмертно).

Военнослужащий удостоен этого высокого звания «за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана и личную отвагу, проявленную при выполнении боевого задания».

Напомним, что Гурбанов погиб 29 декабря во время боестолкновения на армяно-азербайджанской границе. В ходе боя погибли трое армянских военных, включая одного офицера. После боя тело Чингиза Гурбанова осталось на армянской стороне.

С тех пор армяне отказывались выдать тело Гурбанова, продержав его более месяца. Детали того боя не раскрываются, однако армянская сторона сообщила, что азербайджанцы напали на боевой пост и расстреляли находившихся там. Азербайджанская сторона утверждает, что это армяне пытались совершить диверсионную вылазку и были отброшены.

Один из армянских сайтов, со ссылкой на армянских военных признал, что в ходе того боя Чингиз Гурбанов проявил особое бесстрашие и смелость. -02D-