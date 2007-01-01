



Верховный суд отклонил жалобу адвоката

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 17:19:23

Во вторник Верховный суд страны под председательством Рахиба Набизаде отклонил жалобу адвоката Алаифа Гасанова на его отстранение от адвокатуры.

Сам адвокат заявил в суде , что его отстранение имеет политическую причину и является заказом, поэтому Гасанов намерен подать жалобу в Евросуд по правам человека. Напомним, что ранее суд первой инстанции вынес решение об уголовном наказании юриста по жалобе сокамерницы Лейлы Юнус, Нуреи Гусейновой.

Напомним, что власти постепенно лишили адвокатской лицензии наиболее активных юристов, защищающих политзаключенных и критиков правительства:

Эльчина Намазова, Аслана Исмайлова, Халида Багирова, Музаффара Бахышева и др. -16D-