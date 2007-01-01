



Вынужденные переселенцы протестуют в Карачухуре

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 16:18:09

Вынужденные переселенцы провели 7 февраля акцию протеста социально-экономического характера в столичном пригороде Карачухур.

Протест спровоцировали счета на электричество, которые вручили переселенцам из Карабаха.

Каждой семье вручили счета на 300 манат, заявила одна из участниц акции РадиоАзадлыг, отметив, что при отсутствии газа, они вынуждены отапливать комнаты и готовить еду на электричестве.

До 1 декабря 2016 года беженцы были освобождены от оплаты за газ, электричество и воду. Теперь же эти льготы заменены на ежемесячное пособие в размере 36 манат. Этого явно не хватает на покрытие расходов, особенно для тех, кто проживает в общежитиях, в зданиях захваченных в начале 90-х годов санаториев, пионерских лагерей и прочее.

Участники акции также требовали предоставления им жилья и переселения из аварийного здания. Местные власти, как всегда, обещали рассмотреть жалобы и принять необходимые меры.—0—

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