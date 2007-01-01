

Правительство “режет” свои сайты 2017 Февраль 07 ( Вторник ) 15:29:27

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Почему закрываются провластные СМИ? 2017 год начался с краха так называемых «независимых» проправительственных СМИ в Азербайджане. Выросшие в эпоху нефтяных денег, эти сайты и газеты теперь повально закрываются: нефть и манат подешевели, казна похудела – кризис… Только за прошедшую неделю закрылись три подобных сайта – ATV, Новости-Азербайджан и ANN. Коллективы остались без работы, а сотрудникам ANN и вовсе в урезанном виде выдали последнюю зарплату. «Судьба сайта ATV была неопределенной с начала января. Вначале нам сказали, что сайт будут реконструировать, это займет несколько дней. Мы приходили на работу, однако было понятно, что дело не в реконструкции сайта, а в отсутствии финансов. В начале февраля было объявлено, чтобы с завтрашнего дня мы не выходили на работу. Безработными остались 9 человек», - сказал РадиоАзадлыг бывший сотрудник сайта ATV, пожелавший сохранить анонимность. “Сайт ANN закрыт, а зарплата работникам выплачена не полностью”, - об этом РадиоАзадлыг сообщили сотрудники сайта. “О прекращении работы ANN.az нам сообщили в конце января и сказали, что в начале февраля выплатят зарплату за полный месяц. Однако сегодня объявили, что денег нет, смогут выплатить лишь 50% зарплаты. Мы работали без трудового договора. Причиной невыплаты денег указали отсутствие спонсорских средств. Наша редакция располагалась в трехэтажной вилле, в офисе Партии Демократических Реформ депутата Асима Моллазаде. Сейчас партия переезжает из виллы в двухкомнатный офис. Получается, что партия сидела в этой вилле за счет нашей редакции? Нас просто выкинули на улицу без компенсации и с половинкой последней зарплаты. Информацию о закрытии сайта скрывают. Сейчас на сайте работает один человек, он и выставляет все новости”, - сетуют сотрудники офиса. По сведениям РадиоАзадлыг, ежемесячно на содержание сайта ANN из властной структуры поступало 12 тыс. манат. «Это неверная информация, зарплата выдана полностью”, - заявил журналистам депутат Асим Моллазаде. “Я никак не связан с этим сайтом. У сайта есть руководство, свяжитесь с ними”, - добавил депутат. Слова депутата о его непричастности к работе сайта выглядят, по меньшей мере, странно, так как домен сайта ANN.az зарегистрирован на имя заместителя Моллазаде – Илькина Гасанова», - добавил РадиоАзадлыг сотрудник названного инфоресурса. О закрытии новостного портала Новости-Азербайджан можно судить по последним публикациям, которые не обновляются с 1 февраля. К сожалению, мы не смогли спросить о причинах приостановки деятельности сайта у его руководства – телефон редакции не отвечал, телефон главного редактора тоже. “Причин закрытия проправительственных сайтов несколько. Во-первых, по имеющейся у меня информации, всем проправительственным медиа сократили бюджет, и сейчас идет процесс закрытия наименее популярных из них, сайтов с наименьшим влиянием”, - заявил РадиоАзадлыг директор информационного агентства “Туран” Мехман Алиев. “Во-вторых, у властей есть очень интересный прием. Они создавали сайты, переманивали туда журналистов из независимых СМИ, блогеров, а через некоторое время просто выбрасывали. Это тактика такая – вывести из строя нормальных журналистов, а потом выбросить. Они власти не нужны. Но в любом случае, эффективность СМИ играет большую роль. Если СМИ эффективно, власти могут продолжать его поддерживать. Поэтому сейчас под удар попали самые слабые средства массовой информации, однако процесс закрытия проправительственных медиа продолжится. Думаю, стратегией власти было создать как можно больше интернет-СМИ, захватить информационное поле и диктовать условия потребителю. Но в интернете нет границ и пусть сегодня не так много альтернативных СМИ, но наиболее эффективны именно они. Читателям нужны альтернативные факты. Они устремляются в сайты, где есть информация, неконтролируемая правительством. Власти это начинают понимать. Цели захвата информационного поля они не достигли, и поэтому сейчас будут избавляться от ненужных им сайтов”, - подчеркнул М.Алиев.