



Наступает очередная волна холода

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 15:07:01

8 февраля погода в Баку и на Апшероне будет пасмурной. В течение дня ожидается дождь, а вечером – мокрый снег на фоне северного ветра. Температура воздуха днем составит +5+8, а ночью опустится до +1.

По районам страны также ожидаются дожди и снег при западном ветре. Температура воздуха днем составит +5+9, а ночью 0+5, в горах будет -2.

Начиная с 8 февраля холодный фронт, идущий с севера, принесет очередную волну снега и понижения температуры, сообщили синоптики,

Так, в период с 8 по 11 февраля на территории страны ожидаются снегопады , а температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 4-8 градусов, дороги покроет гололедом. Ветер будет западный. -02D-