



Группа журналистов побывала в освобожденном селе

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 13:33:56

Группа журналистов, представляющих известные иностранные СМИ, посетила сегодня освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы.

Это небольшое село расположено в Джебраильском районе вблизи от ирано-азербайджанской границы.

Как передал с места событий корреспондент Turan, в селе нет ни одного целого дома. По словам представителей местной исполнительной власти, возрождение села будет проходить поэтапно. На первых порах будет построено 50 домов для такого числа семей. От мин будет очищено 10 гектаров территории. Всего очистке подлежит территория в 2 млн. 700 тыс. кВ. метров.

До конца текущего года в селе должны жить уже 200 семей.

Напомним, что это село было захвачено армянами в 1993 году и освобождено в 1994-м вместе с поселком Горадиз и прилегающими территориями. Однако мирным жителям вернуться в Джоджуг Марджанлы и ряд других сел было невозможно из-за того, что господствующая высота – Лаля Тапа, оставались у армян. Эта высота была отвоевана в ходе боев в апреле 2016 года. -06В-