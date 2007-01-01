



В коалиции НПО по ИПДО раскол

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 18:47:14

Часть членов коалиции НПО по Инициативе повышению прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО) обвинили Совет коалиции в нечестном проведении выборов членов Многосторонней группы.

В заявлении, поступившем в Turan от имени члена коалиции Алимамеда Нуриева, утверждается, что в выборах не принимали участие 5 членов Совета и что избрание 6 членов Многосторонней группы стало результатом «сделки».

Нуриев считает, что выборы не отражают волю коалиции, а «избранная шестерка» отражает интересы политических сил. Поэтому, в Многосторонней группе было предложено найти «компромисс» - избрать трех представителей от коалиции в Многосторонней группы от 6 членов Совета, и еще трех представителей от пяти других членов Совета. Но «шестерка» не приняла это предложение и настаивает на участии только избранных ею членов.

Поэтому, былопредложено вынести решение спорной ситуации на общее мнение Коалиции. Участвовавшие на заседании члены Совета Губад Ибадоглу, Огтай Гюльалыев, Ильгар Гусейнли, Насими Мамедли и Азер Расулов покинули обсуждения.

Глава Многосторонней группы Шахмар Мовсумов назначил на 7 февраля встречу со всеми членами Коалиции. –06D—