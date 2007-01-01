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Общество 2017
Фуада Ахмедли заключили в карцер

Фуада Ахмедли заключили в карцер

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  17:09:21
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Молодежный активист партии Народного фронта  (ПНФА) Фуад Ахмедли заключен в карцер Кюрдаханского СИЗО. Об этом на своей странице  в facebook написал адвокат Асабали Мустафаев, который встретился со своим подзащитный в понедельник.

“В субботу Фуада вновь посадили в карцер. Поводом для этого стало то, что разогревая пищу в камере,  распространился дым. Во всех камерах есть электроплитки для подогрева пищи, но стало проблемой только в камере Фуада Ахмедли. Несмотря на то, что пища была общей и все вместе подогревали ее,  виновным признали Ахмедли», - написал адвокат.

При заключении в карцер Фуаду Ахмедли сказали, что он наказан на три дня. Срок ареста истекает утром 7 февраля. Тем не менее, его хотят продержать до  8-го числа», - отмечает  Мустафаев, напоминая, что это уже второе заключение Ахмедли в карцер за месяц.

«Содержание в карцере опасно, ибо его держат там  в легкой одежде. Кроме того, пища в карцере некачественная и вредит здоровью. Им мало незаконного ареста Фуада, еще и устанавливают новые наказания»,  - пишет адвокат.

*Активист ПНФА Фуад Ахмедли был арестован 18 августа 2016  года по обвинению в нарушении закона об оперативно-розыскной деятельности и злоупотреблении должностными полномочиям.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Ахмедли, работавший оператором в «Центре звонков» ООО   “Azərfon” , был обвинен в передаче закрытой  информации частным лицам.

Ахмедли был назвал также лицом, связанным с сетью богослова Фатулла Гюлена, обвиняемого в Турции в подготовке госпереворота.

Однако Ахмедли отвергает все эти обвинения, считая, что его арест связан с оппозиционной деятельностью в рядах ПНФА. Правозащитные организации признали его политзаключенным. -03B06-

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