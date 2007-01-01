



Фуада Ахмедли заключили в карцер

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 17:09:21

Молодежный активист партии Народного фронта (ПНФА) Фуад Ахмедли заключен в карцер Кюрдаханского СИЗО. Об этом на своей странице в facebook написал адвокат Асабали Мустафаев, который встретился со своим подзащитный в понедельник.

“В субботу Фуада вновь посадили в карцер. Поводом для этого стало то, что разогревая пищу в камере, распространился дым. Во всех камерах есть электроплитки для подогрева пищи, но стало проблемой только в камере Фуада Ахмедли. Несмотря на то, что пища была общей и все вместе подогревали ее, виновным признали Ахмедли», - написал адвокат.

При заключении в карцер Фуаду Ахмедли сказали, что он наказан на три дня. Срок ареста истекает утром 7 февраля. Тем не менее, его хотят продержать до 8-го числа», - отмечает Мустафаев, напоминая, что это уже второе заключение Ахмедли в карцер за месяц.

«Содержание в карцере опасно, ибо его держат там в легкой одежде. Кроме того, пища в карцере некачественная и вредит здоровью. Им мало незаконного ареста Фуада, еще и устанавливают новые наказания», - пишет адвокат.

*Активист ПНФА Фуад Ахмедли был арестован 18 августа 2016 года по обвинению в нарушении закона об оперативно-розыскной деятельности и злоупотреблении должностными полномочиям.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Ахмедли, работавший оператором в «Центре звонков» ООО “Azərfon” , был обвинен в передаче закрытой информации частным лицам.

Ахмедли был назвал также лицом, связанным с сетью богослова Фатулла Гюлена, обвиняемого в Турции в подготовке госпереворота.

Однако Ахмедли отвергает все эти обвинения, считая, что его арест связан с оппозиционной деятельностью в рядах ПНФА. Правозащитные организации признали его политзаключенным. -03B06-