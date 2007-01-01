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Общество 2017
Перед выступлением Х.Исмайловой в Европарламенте, ей отключили свет

Перед выступлением Х.Исмайловой в Европарламенте, ей отключили свет

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  16:55:52
English Azərbaycan

В понедельник около 16 часов за 15 минут до начала слушаний в Европарламенте на тему ситуации с правами человека в Азербайджане, в Баку отключили  электричество и Интернет у журналистки Хадиджи Исмайловой, которая в качестве докладчика должна была присоединится к участникам обсуждений по скайпу.

Сообщение об этом появилось на странице Исмайловой в Facebook. Слушания приурочены к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель.

Исмайлова отбывает наказание в виде лишения свободы условно и на этом основании власти запрещают ей выезд из страны.—16D--

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