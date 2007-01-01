



Перед выступлением Х.Исмайловой в Европарламенте, ей отключили свет

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 16:55:52

В понедельник около 16 часов за 15 минут до начала слушаний в Европарламенте на тему ситуации с правами человека в Азербайджане, в Баку отключили электричество и Интернет у журналистки Хадиджи Исмайловой, которая в качестве докладчика должна была присоединится к участникам обсуждений по скайпу.

Сообщение об этом появилось на странице Исмайловой в Facebook. Слушания приурочены к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель.

Исмайлова отбывает наказание в виде лишения свободы условно и на этом основании власти запрещают ей выезд из страны.—16D--