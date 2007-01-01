



REAL отмечает 4-ю годовщину ареста своего лидера

2017 Февраль 04 ( Воскресенье ) 15:33:33

В субботу в штаб-квартире Гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) состоялся День открытого письма, посвященный 4-ой годовщине ареста председателя этой организации Ильгара Мамедова.

С 10 часов утра члены движения ReAl, граждане, активисты, представители гражданского общества писали письма Ильгару Мамедову, в которых выражены сердечные пожелания по скорейшему его освобождению из-под ареста.

Выступившие на мероприятии члены Правления ReAl Эркин Гедирли, Натиг Джафарлы и др. отметили, что 4 года незаконного ареста не сломали Ильгара Мамедова. Не была достигнута и другая цель власти – ослабления движения. «Верность Ильгара Мамедова республиканским идеям и принципам политика еще более повысила популярность ReAl в обществе, которая в ближайшее время превратится в массовую партию», отметил Эркин Гедирли.

Ильгар Мамедов арестован 4-го февраля 2013 года по обвинению организации массовых беспорядков в Исмайыллинском районе. Он осужден на 7 лет. Европейский суд по правам человека признал арест Ильгара Мамедова политически мотивированным и принял решение о его освобождении.--08С-