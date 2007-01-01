



Потеплеет

2017 Февраль 04 ( Суббота ) 12:59:51

В воскресенье погода в Баку и на Апшероне будет переменной, преимущественно без осадков, температура воздуха составит ночью 0+2 градусов, а днем +7+9 градусов, сообщают синоптики.

В начале следующей недели также осадков не будет, а температура воздуха повысится на несколько градусов.

По районам страны 5 февраля также осадки не ожидаются, температура воздуха составит 0-5 мороза, а днем будет +6+11 тепла.

В горах ночью морозы составят -5-10, днем будет – 3+ 2 градуса.—06D—