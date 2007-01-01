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Общество 2017
Потеплеет

Потеплеет

2017 Февраль 04 ( Суббота )  12:59:51
English Azərbaycan

В воскресенье погода в Баку и на Апшероне будет переменной, преимущественно без осадков, температура воздуха составит ночью 0+2 градусов, а днем +7+9 градусов, сообщают синоптики.

В начале следующей недели также  осадков не будет, а температура воздуха повысится на несколько градусов.

По районам страны 5 февраля также осадки не ожидаются, температура воздуха составит 0-5  мороза, а днем будет +6+11 тепла.

В горах ночью морозы составят -5-10,  днем будет – 3+ 2 градуса.—06D—

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