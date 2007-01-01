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Общество 2017
Огтай Гюлалыев заявил о слежке

Огтай Гюлалыев заявил о слежке

2017 Февраль 03 ( Пятница )  18:33:13
English Azərbaycan

Правозащитник Огтай Гюлалыев  заявил о слежке за ним.  «Каждый день отслеживают меня и мой дом. Возможно, они хотят «уберечь» меня от  постороннего давления и нападения»,- написал  с иронией правозащитник на своей странице в Фейсбук.

«После того, как Сабирабадский районный суд заменил мой арест на надзор полиции, я находился под наблюдением на законных основаниях. Но это решение уже ликвидировано, однако наблюдение усилилось», - сказал Гюлалыев.

Он также отметил, что не намерен отступать и продолжит защиту прав незаконно арестованных. —0—

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