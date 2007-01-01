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Общество 2017
Ильгару Мамедову перестали передавать книги - адвокат

Ильгару Мамедову перестали передавать книги - адвокат

2017 Февраль 03 ( Пятница )  17:12:17
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3 февраля адвокат Фуад Агаев встретился с находящимся в заключении лидером движения «РЕАЛ» Ильгаром Мамедовым.

Как сообщил Turan Агаев, он обсудил с Мамедовым ход расследования его второй жалобы в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что Мамедов  осужден на 7 лет  лишения свободы по обвинению в организации беспорядков в городе Исмаиллы в январе 2013 года.

Однако Европейский суд по правам человека признал арест Мамедова незаконным и призвал к его освобождению. Комитет министров СЕ неоднократно требовал выполнения этого решения, однако власти Азербайджана демонстративно отказываются выполнять его.

Вторая жалоба в ЕСПЧ на приговор была направлена в 2015 году. «Правительство Азербайджана до 12 января должно было направить ответы на запросы ЕСПЧ.  

Мы не получили копию ответа. В прошлый раз также  произошла странная задержка», - сказал адвокат.

По его словам, Нобелевский лауреат белорусская писательница Светлана Алексиевич направила Мамедову в дар свою книгу. Однако после того, как  Мамедов написал благодарственное письмо Алексиевич, ему перестали передавать  книги, а также необходимые  для защиты следственные материалы.

«Я сам неоднократно приносил ему книги, журналы и другие материалы, в том числе и сегодня, но в очередной раз их вернули.

Тем самым нарушаются права Ильгара Мамедова по статьям 6 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения) и др» - сказал адвокат.-03B06-

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