



Обвиняемый в боях в составе ИГ приговорен к 15 годам

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 16:42:18

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу завершился суд по делу Махира Мусаева, обвиняемого в участии в войне в Сирии в составе Исламского государства. Суд признал его виновным и осудил на 15 лет лишения свободы.

Мусаев не отрицал, что отправился в Сирию. Он поехал туда после того, как следил за происходящим по информации из Интернет. После пребывания некоторое время в Сирии, он вернулся и вновь отправился в Сирию уже с женой.

Супруга обвиняемого Тюркян Мамедова заявила в суде, что муж скрывал сначала, что находится в Сирии и семья полагала, что он в Турции. Женщина сказала, когда муж ее забирал, то сказал, что они едут в Турцию. Она узнала, что находится в Сирии, когда уже они были на месте.

В Сирии у них возник конфликт на религиозной почве с местными лицами , забрав жену, Мусаев бежал оттуда. Когда же они вернулись в Азербайджан, Мусаева арестовали.

В Сирии Мусаев общался с другими азербайджанцами по имени Зарбалы и Парвин.

Первый из них ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы. -03D06-