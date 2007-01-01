



Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 13:16:28

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане, компания Bakcell пригласила представителей СМИ в свой Информационный Центр.Во время ознакомления с ежедневной работой Информационного Центра, представители СМИ получили возможность понаблюдать за тем, как профессиональные операторы отвечают на звонки, поступающие на короткий номер 555, а также осуществляют различные операции на основе поступающих обращений клиентов совместно с соответствующими отделами.

Руководитель группыИнформационного Центра, Эльмар Джафаров, совместно с руководителем группы по Управлению Каналами, Эмином Аскерсой, проинформировалигостей о процессе управленияобращениями, поступающими в Информационный Центр, а также о достижениях за последние два года.

«В связи с тем, что многие наши клиентыжелают поближе познакомиться с организацией работы Информационного Центра, мы воспользовались этой возможностью и с радостью пригласили представителей СМИ посетить нашИнформационного Центр. СМИ служат важнейшим звеном,сближающим и связывающим нас с нашими абонентами. Мы надеемся, что нашим абонентам будут интересны статьи, написанные журналистами об их впечатлениях после посещения нашего Центра»,-отметила директор по Работе с Клиентами Bakcell,г-жа Сельда Бостанчиоглу.

Стоит отметить, чтоблагодаря недавно внедренному интеллектуальному анализу деятельности сети, компания Bakcell достигла повышения операционной эффективности при обработке и проактивном решении клиентских жалоб и обращений, посредством Системы управления клиентским опытом, направленной на соответственно проактивное выявление проблем и улучшение качества обслуживания.

***

О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.comили позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55