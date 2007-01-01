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Общество 2017
Апелляционный суд не освободил Ахсана Нурузаде

Апелляционный суд не освободил Ахсана Нурузаде

2017 Февраль 02 ( Четверг )  18:15:11
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 В Бакинском апелляционном суде (БАС) в четверг была  рассмотрена жалоба на административный арест сроком на 10 суток религиозного активиста Ахсана Нурузаде.

БАС отклонил жалобу, сообщил Turan адвокат Ялчин Иманов.

Нурузаде был арестован по обвинению в неподчинении полиции. Якобы активист выругался перед зданием Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД, а когда полицейские призвали его к порядку, он обругал их и пытался бежать.

«Ничего подобного не было. Его задержали трое гражданских лиц перед домом, где он проживает, и увезли в ГУБОП, где содержали шесть суток,  все это время ни родные, ни адвокат ничего о нем не знали», - сказал адвокат. Даже после  решения суда Нурузаде не повезли в изолятор, а обратно вернули в ГУБОП.

Таким образом, нарушены,  ряд фундаментальных прав и свободу Нурузаде, гарантированных Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав человека.  Нурузаде в суде сказал, что написал признательные показания из-за  морально-психологического давления полицейских.

После короткого совещания судья объявил, что оставил в силе вердикта суда первой инстанции и добавил:  «Все равно остается один день до завершения срока наказания».

Адвокат сказал, что на решение суда будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.--03B06-

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