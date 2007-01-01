



Суд отклонил все ходатайства адвокатов по «Нардаранскому делу-3»

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 15:50:21

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по делу богослова Зульфугара Микаилова и 10 других верующих, обвиняемых в попытке насильственной смены конституционного строя, терроризме и других тяжких преступлениях.

Этот процесс получил название «Нардаранское дело-3», поскольку это уже третья группа арестованных , обвиняемых в организации исламского движения в Нардаране.

Подсудимые были арестованы после спецоперации в Нардаране 26 ноября 2015г. и им предъявлены те же обвинения, что и лидеру, а также активистам движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде.

Судебное следствие ведется под председательством судьи Зейнала Агаева.

Адвокаты подсудимых ходатайствовали об исключении из списка доказательств протоколов обысков и допроса двух понятых, чьи подписи стоят под протоколами.

Адвокат Акиф Алиев заявил, что операция была проведена грубо и его подзащитный в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью МВД подвергся пыткам.

Адвокат обратил внимание , что понятой Мошу Пашаев проходил в этом качестве практически во всех делах в Лянкяране.

Другие адвокаты ходатайствовали о переводе подсудимых под домашний арест и о прекращении уголовного расследования.

Все ходатайства были отклонены. Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля.—36C-