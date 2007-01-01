Адвокат призвал Рамиля Усубова прояснить судьбу Ахсана Нурузаде

2017 Январь 28 ( Суббота ) 19:20:06

Адвокат Ялчин Иманов в субботу письменно обратился к главе МВД Рамилю Усубову с целью поиска религиозного активиста Ахсана Нурузаде, пропавшего 24 января.

40-летний Нурузаде 24 января около пяти часов вечера вышел из дома, чтобы купить сигареты и после этого пропал.

До его мобильного телефона до 27 января доходили звонки, но никто не отвечал.

С пятницы телефон был выключен.

26-27 января родные и адвокат обращались с целью поиска Нурузаде в райотделы полиции Баку, столичную полицию, главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, на службу 102, к омбудсмену и офис Международного комитета Красного Креста.

Но эти обращения остались безрезультатны.

27 января адвокат обратился в полицию с просьбой зарегистрировать Нурузаде как пропавшего без вести.

Адвокат в обращении к главе МВД отмечает, что Нурузаде постоянно приходил на судебные заседания по делу лидера Движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде и еще 17 человек и из-за этого подвергался слежке и преследованиям.

«Ахсан Нурузаде имеет на своем попечении двух малолетних детей, тяжело больную мать, семья в тревоге. По нашим предположениям Нурузаде содержится в каком-то полицейском органе. Эти предположения усиливаются тем, что некоторые органы полиции заявляют, что «не можем дать информацию», а другие не демонстрируют желания проводить эффективное расследование», - пишет адвокат главе МВД.

Он напоминает слова президента Ильхама Алиева и самого Усубова о надежной защите общественного порядка и законности и воцарении в стране стабильности.

Адвокат призывает министра найти Нурузаде, а если он задержан, то информировать об этом его семью.—06В--