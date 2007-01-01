



Коалиция НПО по ИПДО требует освободить Фуада Гахраманлы и Асифа Юсифли

2017 Январь 28 ( Суббота ) 13:30:54

Коалиция НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли выступило с заявлением, осудив приговор члену этой структуры Фуаду Гахраманлы, осужденному 25 января на 10 лет по «Нардаранскому делу».

На самом деле Гахраманлы был арестован 8 декабря 2015 г. за критику действий силовиков в ходе спецоперации в Нардаране и необоснованного преследования задержанных верующих.

Гахраманлы обвинили по ст. 281.2 (призывы к насильственному захвату власти и смене конституционного строя и распространения материалов подобного содержания) , 283.2.1 (разжигание межрелигиозной розни с угрозами применения насилия) и 220.2-(призыв к беспорядкам). Однако, несмотря на то, что обвинения на суде не были доказаны, он был признан виновным и осужден. На самом деле, он был арестован за свои посты в Facebook, которые не нарушали норм этики и закона.

По этой причине, местные и международные правозащитные организации признали Гахраманлы политзаключенным, а авторитетная Amnesty İnternational – «узником совести».

В заявлении также указывается, что арест Гахраманлы нарушает основополагающие стандарты и принципы международной Инициативы прозрачности в добывающей промышленности о свободе выражения и свободе деятельности ее участников.

В протоколе ИПДО относительно гражданского общества отмечается, что деятельность активистов не может ограничиваться, подвергаться принуждениям и репрессиям.

Коалиция напоминает, что еще один бывший член этой структуры, инвалид Карабахской войны Асиф Юсифли также по политическим мотивам содержится в тюрьме. Его не выпускают даже после того, как согласно изменениям в законодательстве срок содержания под стражей превысил максимальное наказание по новой редакции УК.

Коалиция призвала прекратить репрессии против ее членов и освободить Фуада Гахраманлы и Асифа Юсифли.—06D--