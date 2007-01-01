Представители посольства США посетили офис «РЕАЛ»2017 Январь 28 ( Суббота ) 13:28:12
В субботу дипломаты посольства США Зия Саед и Уильям Соли провели встречу с руководством движения «РЕАЛ» в офисе этой организации.
Исполнительный секретарь «РЕАЛ» Натик Джафарли, члены Правления Эркин Гадирли, Азер Гасымов и Расул Джафаров обсудили с дипломатами общественно-политическую ситуацию в стране, перспективы экономического развития, ситуацию вокруг незаконного содержания в заключении лидера «РЕАЛ» Ильгара Мамедова и последние нападки на «РЕАЛ» со стороны властей Азербайджана.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал Натик Джафарли.
Напомним, что накануне прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата.
Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте. -02D-