



Представители посольства США посетили офис «РЕАЛ»

2017 Январь 28 ( Суббота ) 13:28:12

В субботу дипломаты посольства США Зия Саед и Уильям Соли провели встречу с руководством движения «РЕАЛ» в офисе этой организации.

Исполнительный секретарь «РЕАЛ» Натик Джафарли, члены Правления Эркин Гадирли, Азер Гасымов и Расул Джафаров обсудили с дипломатами общественно-политическую ситуацию в стране, перспективы экономического развития, ситуацию вокруг незаконного содержания в заключении лидера «РЕАЛ» Ильгара Мамедова и последние нападки на «РЕАЛ» со стороны властей Азербайджана.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Натик Джафарли.

Напомним, что накануне прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата.

Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте. -02D-