

Компания “Socialbakers” удостоила Azercell очередным сертификатом 2017 Январь 27 ( Пятница ) 18:12:14

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Azercell Telecom, абонентская семья которой состоит из 4,5 миллиона пользователей, отличается своей активной деятельностью и в социальных сетях. Как известно, официальная страница Azercell в самой популярной социальной сети в Азербайджане - Facebook - функционирует уже 9 лет. Посредством данной страницы можно получить информацию об инновациях, тарифах и кампаниях, проводимых социальных проектах и услугах, узнать самые последние новости об Azercell. На своей официальной Facebook-странице Azercell также обслуживает абонентов. В результате, абоненты находят ответы на интересующие их вопросы и решают возникшие проблемы.Помимо этого,компания проводит интересные викторины, акции, по результатам которых награждает победителей различными подарками. Активная деятельность Azercell была в очередной развысоко оценена компанией “Socialbakers” и была удостоена сертификата “Socially devoted” (Социально приверженный). Исследование, проведенное “Socialbakers”, показало, что за октябрь-ноябрь-декабрь 2016 года компания Azercell ответила 100%-нона заданные пользователями вопросы на официальной Facebook-странице. Azercell Telecom – единственный мобильный оператор Азербайджана,достигшийэтого высокого результата. Компания также не оставила без ответа запросы абонентов в сети Twitterи вновь опередила других мобильных операторов с показателем в 79%. Отметим, что Azercell является первым мобильным оператором, который создал систему клиентского обслуживания как в социальных сетях, так и онлайн режиме.Ещё в 2012 году Azercell стала обладателем сертификата "Socially devoted" за максимально оперативное реагирование на запросы абонентов при помощи официальной Facebook-страницы. Для того, чтобы получить данный сертификат, проводятся измерения рейтинга реагирования на растущие из года в год запросы пользователей страницы. Наряду с большим количеством подписчиков, Azercell была также неоднократно признана лидером по уровню активности и использования страницы пользователями.Цель этих нововведений- налаживание более тесного контакта с абонентами, обеспечение оперативного информирования их о различных новшествах,оказание услуг с минимальной затратой времени абонента. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО AzercellTelecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.