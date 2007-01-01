



Создан Центр Защиты Политзаключенных

2017 Январь 27 ( Пятница ) 14:13:28

Рабочая группа по политзаключенным (Список 160), учредителями которой являются Лейла Юнус, Огтай Гюлалыев и Эльшан Гасанов приняла решение преобразоваться в Центр Защиты Политических Заключенных (Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzi (SMMM).

Такое решение принято на собрании 27 января в связи с необходимостью проведения более системной и эффективной работы по защите прав политзаключенных.

Участники собрания выразили серьезную обеспокоенность усилением политических репрессий и ростом числа политзаключенных в стране.

В состав SMMM включены Мехман Алиев (директор Информационного агентства Turan), Элданиз Гулиев (председатель Объединения интеллигенции), Ровшан Ахмедли (председатель Исламского движение сопротивления за Карабах), Аваз Зейналлы (главный редактор газеты «Хурал»), Хилал Мамедов (правозащитник), Тале Хасмамедов (правозащитник).

Координатором SMMM избран Огтай Гюлалыев, ответственным по зарубежным связям – Лейла Юнус. Ротация координатора будет проводиться через каждые три месяца.

На заседании был обновлен список политзаключенных. Из списка выведен арестованный по «Нардаранскому делу» Абульфаз Буньятов, которого освободили. В список добавлены имена 8 человек: это арестованные в ходе акции протеста в Биласуварском районе 22 декабря 2016 года беженцы из Джабраильского района - Ульви Гулиев, Илькин Искендеров, Джалал Гулиев, Заур Фахрузлу, Гюлага Алмамедов, а также арестованный по «Нардаранскому делу» Фаили Шахбазов и журналисты Афган Садыхов и Икрам Рагимов.

В настоящее время в списке SMMM 167 политзаключенных.—0--