



Зачитан приговор обвиняемым в пожаре в 16 этажном жилом доме

2017 Январь 27 ( Пятница ) 13:10:15

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 января был зачитан приговор обвиняемым по делу о крупном пожаре в 16-и этажном доме на проспекте Азадлыг 19 мая 2015 г., в результате которого погибли 15 человек.

Суд приговорил Мирюсифа Махмудова - учредителя компаний "Qlobal Stone" и "Global Constuction" , производителя полиутерановых плит, которыми было облицовано здание, к 8 годами лишении свободы.

Директор компании "Qlobal Stone" Угур Баширов получил пять лет.

Алекпер Аскеров из этой же компании, а также бывший замглавы Бинагадинской исполнительной власти Газанфар Новрузов и бывший начальник отдела этой же структуры Адалят Раджабов приговорены к 4 годам тюрьмы.

Начальника ЖЭУ №72 Низами Оруджев осужден на 3,5 года.

Все они признаны виновными по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Агаджавад Мамедов - начальник испытательной лаборатории , где проводились испытания полиуретана и Акиф Алибеков - гендиректор Центра эпидемиологии Минздрава, с которым были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана, осуждены условно. Они обвинялись по статьям 308.2 и 313 (служебный подлог). -16D-