



Апелляционный суд оставит активиста NİDA под стражей

2017 Январь 27 ( Пятница ) 12:27:09

Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу на решение Наримановского суда об аресте активиста движения NİDA Рахима Велиева.

Молодой человек был арестован 16 января на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, судья также оставил без удовлетворения ходатайство об информировании прокуратуры в связи с жалобой на пытки.

Адвокат сообщил, что он обратится в Европейский суд по правам человека.

В движении NİDA считают, что молодого человека преследуют за критику властей в Facebook. -03B-