AZ

RU

EN





 
Общество 2017
В стране растет число самоубийств

В стране растет число самоубийств

2017 Январь 26 ( Четверг )  18:29:42
English Azərbaycan

В Азербайджане возросло число самоубийств. Об этом было сообщено в ходе мероприятия, посвященного психологическому просвещению населения в Центре психологической поддержки  Минздрава,

Глава этой структуры Камаля Талыбова сообщила, что в  2013-м году было 415 самоубийств, а в 2016-м уже 535.

Кроме того, есть и незафиксированные случаи, отметила она.

В 2013 году было 18 случаев самоубийства детей, а в 2016 году – 29.

Число самоубийств среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин.

Наибольшее число самоубийств – среди лиц в возрасте от 18 до 35 лет. Причины  разные: психологические, социальные, бытовые, семейные, генетические проблемы и пр., сказала она.

Отметим, что в последний месяц в Азербайджане зафиксировано около 40 фактов самоубийств.-03D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com