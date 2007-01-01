



Бортпроводники рейса Баку-Лондон, освобождены

2017 Январь 26 ( Четверг ) 13:25:00

Задержанные 24 января полицией лондонского аэропорта Хитроу бортпроводники авиакомпании Azal, освобождены сообщил в четверг глава пресс-службы этой госкомпании Азербайджана Паша Кесамански.

«Дело пока не закрыто, однако сотрудники компании уже освобождены и ожидают вылета на родину. В ближайшее время они вернутся в Баку", - сказал Кесамански.

Как ранее сообщалось, 24 января при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией AZAL одна из пассажирок будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражала недовольство отказом бортпроводников предоставить ей дополнительные порции алкоголя.

После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы «недостойном» поведении бортпроводников по отношению к пассажиру. Бортпроводники были задержаны полицией аэропорта для выяснения всех обстоятельств.

По неофициальным данным, жалоба пассажирки касалась якобы непристойного поведения бортпроводников. -02D-