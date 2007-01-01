



Апелляция блогера будет рассмотрена 31 января

2017 Январь 26 ( Четверг ) 12:24:55

Рассмотрение апелляционной жалобы блогера Мехмана Гусейнова состоится 31 января, сообщил Turan его адвокат Эльчин Садыгов.

Жалоба будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мирпаши Гусейнова.

Жалоба подана в связи с штрафов в 200 манат в виде наказания за неподчинение полиции. Такое решение вынес 10 января Насиминский районный суд.

После завершения суда блогер заявил журналистам, что 9 января его похитили в центре Баку лица в штатском и привезли в Насиминскую полицию, где подвергали пыткам. Адвокат подал жалобу в прокуратуру на пытки.

В свою очередь МВД отрицает применение пыток и обвиняет блогера в клевете.—05B06--