



Кто и сколько получил по «Нардаранскому делу» (Обновлено-Видео)

2017 Январь 25 ( Среда ) 17:33:26

Бакинский суд по тяжким преступлениям около 17 часов завершил чтение приговора подсудимым по «Нардаранскому делу».

Лидер движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде приговорен к 20 годам лишения свободы. Его заместитель Аббас Гусейнов тоже получил 20 лет лишения свободы. Оба будут отбывать первые семь лет срока в Гобустанской тюрьме строгого режима.

Зампред ПНФА Фуад Гахраманлы, Рамин Ярыев и Агиль Гулиев получили по 10 лет лишения свободы.

Кроме того суд приговорил Джаббара Джаббарова к 19 годам, Расима Джебраилова – к 17 годам.

Остальные обвиняемых – Шамиля Абдулалиева, Закира Мустафаева, Джахада Бабакишизаде, Аббаса Гулиева, Ибрагима Худавердиева, Этибара Исмайлова, Бахруза Гулиева, Али Нуриева, Алибалу Велиева, Фархада Балаева и Аббаса Тагиева суд приговорил к 14,5 годам лишения свободы.

Около 200 верующих, собравшихся около здания суда, восприняли приговор скандированием религиозных лозунгов. –06D-

* * *

2017 Январь 25 (Среда) 16:20:59

Суд приговорил Талеха Багирзаде и его заместителя Аббаса Гусейна к 20 годам лишения свободы, Фуада Гахраманлы, Джаббар Джаббаров, Расим Джебраилов, Рамин Ярыев приговорены к 10 годам лишения свободы.

Суд продолжает зачитывать приговор остальным подсудимым.-0-

***

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в 11 часов 25 января началось зачитывание приговора 18 обвиняемым по “Нардаранскому делу».

Фигурантами этого дела стали 18 человек, в том числе лидер движения "Мусульманское единство" Тале Багирзаде и 16 его сторонников, зампред ПНФА Фуад Гахраманлы.

К 16 часам зачитывание приговора продолжалось.

Вокруг здания суда приняты усиленные меры безопасности. В зал пресса допущена не была. Вокруг суда собрались жители Нардарана и общественные деятели.

Напомним, что подсудимые обвинялись в умышленном убийстве, терроризме, организации массовых беспорядков, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, в создании вооруженных формирований, возбуждении религиозной вражды, сопротивлении или применении насилия в отношении представителя власти и попытке насильственного захвата власти.

Гахраманлы обвинялся в организации массовых беспорядков, разжигании межрелигиозной вражды и антигосударственных призывах.

Гособвинитель призвал осудить Багирзаде к пожизненному заключению, а его заместителя Аббаса Гусейнова к 20 годам лишения свободы.

Джаббара Джаббарова - к 19 годам, Расима Джебраилова – к 17 годам, Фуада Гахраманлы – к 11 годам, Рамина Ярыева – к 10 годам лишения свободы.

Остальных обвиняемых – Шамиля Абдулалиева, Закира Мустафаева, Джахада Бабакишизаде, Агиля Гулиева, Аббаса Гулиева, Ибрагима Худавердиева, Этибара Исмайлова, Бахруза Гулиева, Али Нуриева, Алибалу Велиева, Фархада Балаева и Аббаса Тагиева - прокурор попросил осудить на 15 лет лишения свободы.-0-