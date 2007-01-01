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Общество 2017

Журналист арестован на 30 суток

2017 Январь 25 ( Среда )  12:25:49
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  Журналист-фрилансер  Ровшан Мамедли был задержан 23 января около 17.00 на территории Ясамальского района Баку.

Решением Ясамальского суда он был арестован на 30 суток за неподчинение полиции, сказал Turan адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, журналист якобы громко ругался на улице, используя нецензурные выражения.

Адвокат намерен подать апелляционную жалобу.

Коллеги Мамедли считают, что его преследуют  из-за публикации о суде по «Нардаранскому делу».

Отметим, что Мамедли публиковался на сайте оппозиционной газеты «Азадлыг», где писал о нарушении прав и пытках арестованных нардаранцев. —05В06--

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