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Общество 2017
Ожидается приговор первой группе нардаранцев

Ожидается приговор первой группе нардаранцев

2017 Январь 24 ( Вторник )  18:02:53
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В среду 25 января ожидается вынесение приговора 18 подсудимым по Нардаранскому делу.

Ранее на процессе выступили прокуроры, защита и сами обвиняемые, которым грозят длительные сроки заключения, а лидерам движения «Мусульманское единство» - пожизненные сроки.

Напомним, что 26 ноября 2015 года полиция провела операцию в Нардаране, задержав десятки верующих из движения «Мусульманское единство». При этом, было убито 6 человек, включая двух полицейских.

 Задержанные активисты подверглись жестоким пыткам в полиции,  у них выбивали признания в подготовке к антигосударственной деятельности и установлению в стране религиозных порядков.

Всего было арестовано более 80 человек. Суд над очередной группой нардаранцев начнется по завершению первого процесса.-16D-

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