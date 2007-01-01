



Азербайджанские альпинисты готовятся к зимнему штурму Эльбруса

2017 Январь 24 ( Вторник ) 14:13:52

Группа альпинистов Азербайджана завершила акклиматизационную подготовку к первому в истории азербайджанского альпинизма зимнему восхождению на высшую точку Европы – гору Эльбрус (5646 м.).

Как сообщил Turan лидер команды Фируз Дадашев, последние несколько дней альпинисты провели на склонах горы, поднимаясь на различные высоты с целью акклиматизации.

Несложная технически гора Эльбрус в зимнее время представляет собой довольно сложную цель.

Так, сильные ветры и морозы часто делают невозможным не только подъем, но и долгое нахождение на маршруте.

В последние дни спортсмены сделали несколько выходов, дойдя до высоты около 4700 метров и спустились вниз для отдыха и ожидания хорошей погоды.

«Надеемся совершить успешное восхождение до 1 февраля», - сказал Фируз Дадашев.

Отметим, что в составе команды также и Исрафил Ашурлы – первый азербайджанец, покоривший Эверест.

Третий член команды – Ахмед Алиев , который совершил вместе с Фирузом Дадашевым восхождение на Южную Ушбу летом 2016 года. -02В-