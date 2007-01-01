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Общество 2017
Фаиг Амиров не может принимать пищу

Фаиг Амиров не может принимать пищу

2017 Январь 24 ( Вторник )  13:36:19
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Ухудшилось состояние арестованного финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова. Он страдает язвой желудка и после ареста болезнь обострилась. В последние двое суток он не может есть, сообщил Turan адвокат Фахраддин Мехтиев.

Адвокат намерен информировать о болезни Амирова международные организации и выдвинуть ходатайство об изменении меры пресечения.

По словам Мехтиева, нет смысла в переводе Амирова и в тюремную больницу, поскольку он нуждается в специальном питании.

Амиров был арестован в августе 2016 г.  по обвинению в связях с турецким проповедником Фетулла Гюленом, которого Анкара объявила организатором в попытке госпере6ворота 15 июля прошлого года.

Амирову, в частности, предъявлены обвинения по ст. 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) и 283.2.2 ( разжигание межрелигиозной ненависти).

Он и демократическая общественность называют эти обвинения абсурдом.

Истинная причина ареста – нарушить работу оппозиционной газеты «Азадлыг».—06D--

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