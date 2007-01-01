Вынужденным переселенцам отменили льготы, но дали пособие

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 19:08:54

Ильхам Алиев подписал указ о едином ежемесячном пособии вынужденным переселенцам.

Согласно документу, с 1 го января 2017 года для социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, для каждого лица этой категории устанавливается единое ежемесячное пособие в размере 36 манат. При этом отменяются выплаты из госбюджета в виде пособий на продукты, коммунальные и другие услуги.

Кабмину поручено установить порядок выплаты пособия и контингент, на который будет распространяться единое ежемесячное пособие.

Госнефтекомпании SOCAR, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» поручено обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев. -02D-